Explosions de voitures à Anvers: nouvelles mesures de sécurité

Longue série d'incidents

Depuis quelques semaines, plusieurs explosions et incendies sont survenus à Anvers, particulièrement dans ce quartier du Parc Spoor Noord. Rien que la nuit précédente, de dimanche à lundi, une explosion avait déjà retenti à quelques rues de là. Trois grenades non explosées ont été découvertes vendredi dernier. Il y a une quinzaine de jours, plusieurs voitures avaient également été fortement endommagées par des explosions, probablement causées par des grenades lancées sous les véhicules. "C'est au moins la 4ème explosion en quelques jours, s’inquiète une habitante de la rue. Il y a un vrai sentiment d'insécurité ici. On nous dit que c'est à cause des dealers, ce serait une guerre entre eux".

En tout, une soixantaine d'incidents violents de ce genre ont eu lieu ces deux dernières années. Il s'agit vraisemblablement de règlements de compte entre clans dans le milieu de la drogue.