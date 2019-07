Explosion dans un château à Anvers

Jeudi soir, un explosif a explosé dans un restaurant du château Den Brandt, à Wilrijk près d'Anvers. Il y a quelques jours, une grenade a été trouvée dans le même restaurant, mais elle n'avait pas explosé. Les circonstances exactes de l’incident ne sont pas encore claires.

Il y a quelques jours, les alentours du château avaient déjà été fermés. La raison ? On avait retrouvé de la fumée dans un bâtiment et une grenade dans un autre restaurant.

L’explosion de la nuit dernière a causé de nombreux dégâts. Le service de déminage DOVO et la police sont actuellement sur place et les environs du château sont bloqués.

"DOVO est ici pour évaluer le danger et voir si la situation est encore dangereuse et le supprimer éventuellement", explique Wouter Bruyns de la police anversoise à la VRT. "La police judiciaire fédérale mène l'enquête. Et le labo est sur place pour préserver les traces."