Explosion dans le quartier des Guillemins à Liège : sept personnes blessées

Une explosion s’est produite mercredi peu avant 12h00 dans une habitation située rue de Fragnée à Liège, ont indiqué les pompiers de Liège. Le bilan provisoire de la police de Liège fait état sept blessés, dont cinq légers et deux autres dans un état grave, victimes de brûlures. Celles-ci ont été localisées sous les décombres et rapidement dégagées par les services de secours avant d'être évacuées par ambulance.

La police de Liège précise que l’explosion aurait eu lieu à l’arrière du bâtiment. Ils sont actuellement sur place et un périmètre de sécurité est installé pour leur permettre de travailler. "Les bâtiments du côté pair, entre la rue de l’Etat-Tiers et la rue Albert de Cuyck, sont en cours d’évacuation, les habitants des bâtiments côté impair sont invités à rester chez eux", précise encore la police.

Une étudiante qui habite dans la rue a été témoin de l’explosion : "J’étais en train de manger en écoutant un podcast pour mes cours. D’un coup, il y a eu comme un énorme tremblement, de la lumière et beaucoup de fumée. Sur le coup, je me suis demandé ce qu’il se passait. J’ai regardé par la fenêtre et plusieurs autres étudiants étaient là, sur le bâtiment et les décombres. Et il y avait des cris, c'était horrible. Puis il y a eu énormément de sirènes et de gens qui sont arrivés en dix minutes, c’était un peu la folie."