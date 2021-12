Explosion à Turnhout : les services de secours creusent un tunnel pour chercher les disparus

Une importante explosion de gaz a eu lieu vendredi dans un immeuble d'habitation de la Boerenkrijglaan à Turnhout, dans la Campine anversoise, a annoncé la police locale. Les dégâts sont considérables. Les services de secours tentent de creuser un tunnel sous les décombres de l'immeuble ayant explosé vendredi matin à Turnhout afin de localiser les habitants toujours portés disparus, a annoncé le bourgmestre de la commune, Paul Van Miert (N-VA), en début d'après-midi. Ce mode d'intervention a été choisi en raison de l'instabilité des décombres.

Plusieurs personnes portées disparus

Le chiffre de huit portés disparus avait été avancé dans un premier temps mais plusieurs résidents, absents au moment de l'explosion liée au gaz, se sont depuis manifestés. Étant donné qu'un ou plusieurs résidents peuvent avoir reçu des visiteurs, les services d'urgence ne se prononcent pas sur le nombre de victimes potentielles pour le moment. Selon la VRT, qui cite la police, dix personnes vivent dans la partie touchée. Par ailleurs, une nouvelle odeur de gaz dans le quartier a suscité l'inquiétude. Il n'y a cependant aucune raison de paniquer "car il s'agit d'une conséquence de la coupure contrôlée des conduites de gaz", selon le bourgmestre de Turnhout.

Une personne indemne toujours sous les décombres

Le bilan actuel, fait état d'une victime, blessée, transportée à l'hôpital. Une autre personne a quant à elle pu être localisée - indemne, selon ses propres dires - sous les décombres, mais n'a toutefois pas encore été libérée.

Eviter la zone

L'immeuble de quatre étages s'est partiellement effondré après la déflagration. Le plan d'intervention médicale a été déclenché et les services de secours de plusieurs zones environnantes ont été déployés. La police demande d'éviter la zone afin de laisser aux services d'urgence l'espace nécessaire à leur intervention. La compagnie de bus De Lijn a averti qu'en raison de l'incident plusieurs lignes sont déviées et certains arrêts ne sont plus desservis. La ville de Turnhout a ouvert une ligne d'information au 014/409.666 que toutes les personnes ayant des questions peuvent contacter.

Réactions politiques

"Même le dernier jour de l'année 2021 montre son côté le plus imprévisible et dévastateur. Force à tous les blessés", a écrit sur Twitter vendredi la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, en réaction à l'explosion de gaz qui a ravagé en début de journée un immeuble de Turnhout, dans la province d'Anvers, et fait, selon un bilan provisoire, un blessé et huit disparus. "Je souhaite beaucoup de courage aux services de secours déployés en ce moment avec toute leur expertise afin d'aider les victimes."

Ook op de laatste dag van het jaar toont 2021 zich van zijn meest onvoorspelbare en verwoestende kant. Sterkte aan alle getroffenen.

Veel moed aan alle hulpdiensten die zich op dit moment in Turnhout met grote deskundigheid inzetten voor de slachtoffers. — Annelies Verlinden (@AnneliesVl) December 31, 2021

La ministre de l'Intérieur se trouve actuellement à l'étranger mais se tient activement informée de la situation via son cabinet. Elle a également eu un contact avec le bourgmestre de Turnhout, Paul Van Miert (N-VA). "Cette conversation a montré que tous les services, mais aussi les communes voisines, apportent le soutien nécessaire. Pour le moment, nous devons attendre", ajoute-t-elle. D'autres politiques ont également exprimé leur soutien aux victimes de l'explosion sur Twitter. "Nos pensées vont vers les gens et les enfants qui se trouvent encore sous les décombres à Turnhout. J'espère comme tout le monde que les services de secours pourront les retrouver sains et saufs", a notamment écrit Georges-Louis Bouchez, président du MR. La vice-première ministre Petra De Sutter a elle aussi adressé un message de soutien aux victimes et aux services de secours déployés.