Explosion à Anvers: l'un des bâtiments endommagés à nouveau habitable

Des discussions sont entamées mercredi matin au sujet du déroulement des travaux qui doivent avoir lieu à la suite de l'explosion survenue au Paardenmarkt à Anvers lundi soir. Les services de secours ont terminé leur intervention mardi soir, après 24 heures sur place, et la rue a été rouverte à la circulation. Le site sera encore sécurisé ce mercredi et les débris évacués.

Depuis ce matin, l'un des immeubles endommagés a été décrété à nouveau habitable?

L'enquête sur l'origine de l'explosion se poursuit

Depuis ce matin, l'un des immeubles endommagés a été décrété à nouveau habitable, indiquent les pompiers anversois.

Il s'agit de l'immeuble n°105. Les bâtiments situés aux numéros 95 et 97 restent pour l'instant inoccupables à cause de dégâts aux fenêtres notamment. Les habitants sont toutefois autorisés à entrer sous surveillance dans le bâtiment pour récupérer des effets personnels. L'immeuble au n°103A est également inhabitable car trop instable.

L'enquête sur l'origine de l'explosion se poursuit. Le parquet a envoyé un expert sur place, qui est assisté par un entrepreneur. "Nous pourrons nous concentrer entièrement sur les travaux une fois que le site sera libéré par le juge d'instruction", souligne la porte-parole des pompiers d'Anvers. "Il est primordial que le site soit bien sécurisé, surtout avec la tempête annoncée. Nos équipes veilleront donc à ce que la stabilité des bâtiments soit garantie."

Rappelons que l'explosion survenue lundi soir a fait deux victimes: un Belge de 39 ans et un demandeur d'asile afghan de 26 ans. Une personne se trouvait également dans un état critique mais est depuis hors de danger, selon la police. Cinq autres ont été grièvement blessées et huit plus légèrement. Les secours ont pu extraire sept personnes saines et sauves des décombres. L'explosion, dont la cause n'est pas encore connue, a endommagé sept bâtiments, dont trois immeubles d'appartements qui se sont presque complètement effondrés.