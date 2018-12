Exercice d'intervention d'urgence en cas d'incident chimique pour les pompiers de la zone Hainaut Centre

Un exercice d'intervention d'urgence a été organisé mardi matin en gare de Saint-Ghislain pour les pompiers de la zone Hainaut Centre. Le scénario: plusieurs wagons sont entrés en collision et de l’ammoniac se dégage dans l'air. Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire se charge d'arrêter le trafic et les pompiers de la zone se préparent à intervenir.

L'objectif est clair, se tester en situation réelle, tester leur tactique mais aussi leurs équipements. "On a besoin de savoir quelles sont les zones à confiner, les populations à protéger, quelles sont les accès par lesquels intervenir et où s’installer de manière sécuritaire", explique le capitaine Christel Scarniere de la zone de secours Hainaut centre

L'importance du test sur le terrain

Masques et combinaisons de protection, tente de décontamination, les équipes travaillent en binômes et se succèdent à chaque étape. "Le but, c'est que les services de secours se familiarisent avec nos infrastructures. Un plan existe sur papier mais c'est vraiment important de tester sur le terrain", précise Geoffrey Cambier, expert en marchandises dangereuses chez Infrabel.

Les acteurs du terrain le soulignent, ce type d'accident est très rare mais très dévastateur. Le dernier en date, l'explosion, en 2013, d'un wagon d'un train de marchandises entre Schellebelle et Wetteren, qui a fait 17 blessés et un mort.