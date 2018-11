Exercice Amok à Ath: les élèves du collège saint-Julien ont subi une attaque terroriste fictive

Poussée d’adrénaline garantie pour les élèves du collège Saint Julien à Ath ce mardi, ils ont fait l’objet d’un exercice AMOK, une opération menée de concert avec la Police qui, à l’aide d’acteurs, procède au sauvetage d’une école soumise à une attaque terroriste.

Une simulation qui a dû procurer une sensation particulière à ces élèves : ce 13 novembre 2018, cela fait trois ans, jour pour jour, que Paris vivait l’horreur des attentats du Bataclan, cette salle de concert de la capitale parisienne où 130 personnes perdirent la vie sous le feu de terroristes.

La peur au ventre

"Avancez jusqu’ici, dos au mur, mains sur la tête… ", tonne une voix affirmée… En longeant le mur, Axelle, élève de rhétos du collège a repensé un instant aux victimes du Bataclan "ça fait peur tout le temps" avoue-t-elle". Des souvenirs ravivés par cette fausse attaque très réaliste d'un tireur fou. "Le (faux ndlr) terroriste tirait, il essayait de rentrer, mais on avait fermé la porte et tout bloqué".

Un plan de défense loin d'être improvisé. Ce plan AMOK a été imaginé conjointement par la police d'Ath et Fabrice Confin, le proviseur du collège. "C’est l’occasion de mesurer les forces et faiblesses de notre système, constate le proviseur, d’où l’importance d’un debriefing avec la police, les professeurs et les élèves qui nous permettra d’améliorer ce qui doit l’être".

Apprendre de ses erreurs

Et la marge de progression est grande, car malgré les fouilles, Maxime a réussi à rejoindre le réfectoire bondé d'élèves avec une fausse arme. "Je pense qu’ils ont juste cru que j’avais déjà subi une fouille, analyse le terroriste d’un jour, c’est donc simplement je pense une information qui est mal passée".

"Ce fait est intéressant pour nous, assume le chef de corps de la police d'Ath, Frédéric Petiaux, il nous révèle que dans une fouille, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation".

Un exercice grandeur nature dont tous les acteurs se préparent à tirer les enseignements.