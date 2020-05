Excédés par les chauffards, des Schaerbeekois manifestent spontanément

Depuis samedi, les riverains de la rue Kessels se donnent rendez-vous à 18 heures pour manifester pacifiquement leur mécontentement. Vendredi, un enfant de deux ans a été fauché dans leur rue par une voiture. Ses jours ne sont heureusement plus en danger et le conducteur interpellé sera convoqué en juin devant le tribunal correctionnel, mais pour les riverains c’en est trop.

On dirait qu’ils vont décoller

"Le bas de la rue Kessels, c’est vraiment une autoroute, s’exaspère Géraldine. Moi j’habite dans une rue qui donne sur la rue Kessels et qui est en descente, et vraiment les gens prennent leur envol, on dirait qu’ils vont décoller ! C’est un jeu, mais ce n’est pas possible de continuer à considérer la ville comme un terrain de jeu, c’est trop dangereux !"

Rassemblement spontané

Alors après ce nouvel accident impliquant un enfant, les parents du quartier se sont dit qu’il était temps de réagir. À 18h00, les membres d’un jardin collectif sont sortis dans la rue et ont sonné aux portes pour proposer aux riverains de manifester leur désaccord avec les comportements dangereux au volant.

"Il y a eu pas mal de répondant et de créativité, raconte Géraldine. Moi qui suis souvent moteur dans les manifestations, j’ai été surprise de voir des mamans face aux voitures qui voulaient passer et qui m’ont dit on y va, on se met sur la route et on les empêche de passer".