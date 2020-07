Examens à distance : augmentation sensible de la réussite en première année à l'université de Namur

Selon des chiffres communiqués ce matin, le taux de réussite en première année (1er bloc) a grimpé de 6 points cette année à l’université de Namur par rapport à l’année dernière. Pour être précis, 37,8% des étudiants ont au moins obtenu 45 crédits, ce qui leur ouvre les portes de la deuxième année. Ils n’étaient que 31% en 2019.

"La différence est significative, constate la vice-rectrice à l’Enseignement Annick Castiaux. Je l’attribue principalement à deux facteurs. D’abord je crois que l’appel à la bienveillance que nous avons lancé à nos professeurs en cette période très particulière a été entendu. Ensuite, je pense que les étudiants ont plus travaillé que d’habitude. Dès la mi-mars, ils ont été moins sollicités, moins tentés de sortir, plus concentrés sur leurs études."

Et la tricherie ?

Comme l’université de Liège, mais contrairement à l’UCLouvain, l’université de Namur avait renoncé à utiliser les logiciels anti-triche du type TestWe. Or anonymement, notamment sur les réseaux sociaux, des étudiants affirment avoir profité des examens à distance pour tricher.

Certains se sont confiés au micro de la RTBF : "On s’est installés à trois à mon kot avec nos ordinateurs respectifs, raconte Thomas. On passait d’un ordinateur à l’autre pour répondre aux questions ensemble. On a aussi envoyé des photos de nos réponses à deux autres amis qui étaient restés chez eux. Et on s’est appelé par Messenger pendant une demi-heure pour nous concerter. On a tous eu 16/20."

La vice-rectrice de l’UNamur estime pourtant que l’effet tricherie a dû être marginal sur l’augmentation du taux de réussite. "Ces taux ne bougent pratiquement pas en maîtrise. C’est un indice qu’il n’y a pas eu de tricherie généralisée."

Quoi qu’il en soit, l’UNamur a décidé de reconduire grosso modo le même dispositif pour l’organisation de la seconde session, avec une ouverture un peu plus importante pour les examens en présentiel quand c’est possible.