Evolution positive des chiffres de l'emploi en province de Hainaut

Les instances provinciales du Hainaut ont présenté ce mercredi à Mons l'édition 2020 des chiffres statistiques reflétant la situation et l'évolution socio-économique en Hainaut. Les chiffres globaux montrent, entre autres, une augmentation du taux d'emploi de 4,1 % par rapport à 2007.

L'emploi salarié dans le Hainaut a connu une évolution positive de 5,1% entre juin 2014 et juin 2019. Le nombre de travailleurs indépendants a lui aussi augmenté de 2% entre 2017 et 2018. Même évolution chez les salariés, en hausse de 0,9% sur la même période.

La population du Hainaut connaît elle aussi une évolution positive de 3,1% entre 2009 et 2019, avec 1.344.241 habitants. Le revenu moyen par déclaration, de 28.338 euros sur l'exercice 2018, a, quant à lui, augmenté de 26,8% en 10 ans, tout en restant inférieur aux moyennes régionale et nationale.