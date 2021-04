Evergem: une bombe aérienne de la Seconde Guerre mondiale démantelée ce samedi

La bombe aérienne qui a été trouvée mercredi lors de travaux d'excavation à Rieme près d'Evergem (Flandre-Orientale) est démantelée ce samedi à partir de 15h00, a annoncé jeudi l'administration communale d'Evergem. Une partie des habitants a été évacuée.

La bombe, pesant environ une demi-tonne, a été découverte lors de travaux routiers près de la Kanaalstraat 33. Le service d'enlèvement et de destruction explosifs de l'armée (Sedee) est arrivé sur place pour démanteler la bombe et les habitants des environs ont été évacués, mais l'opération s'est avérée plus complexe que prévu.

"Le démantèlement a été reporté au week-end puisque l'école ne devra pas être évacuée. Par ailleurs, les gens pourront partir en week-end pour l'évacuation et il y a également moins d'employés présents dans la zone d'activité. L'évacuation devrait se terminer en début de soirée", a indiqué la cellule de crise de la commune.

Déjà en mars 2020 et en janvier 2021, des bombes ont été trouvées et démantelées à Rieme. La commune d'Evergem a été lourdement bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, car elle abritait une raffinerie de pétrole. La municipalité a donc tenu compte du fait que des explosifs pouvaient encore être découverts.