Evere: Ridouane Chahid, bourgmestre faisant fonction en janvier 2020

Ridouane Chahid deviendra dès le mois de janvier 2020 le nouveau bourgmestre faisant fonction de la commune d’Evere, a appris la RTBF. L’actuel député-chef de groupe PS au Parlement bruxellois occupait déjà un poste d’échevin au sein du collège everois: Rudi Vervoort (PS), bourgmestre en titre vient de décider d’en faire son véritable numéro 2 et potentiel dauphin dans cette commune du Nord-Est de la Région bruxelloise. Il l’a annoncé ce lundi aux membres socialistes du collège.

Cela faisait plusieurs années que cette décision était attendue. Ridouane Chahid est un très proche du ministre-président. L’ancien Molenbeekois, fils du député Mohammadi Chahid, débarque à Evere avant les communales de 2012. Le conseiller de Laurette Onkelinx et très médiatique vice-président de la STIB qui a fait ses classes auprès de Philippe Moureaux décide de rejoindre une commune moins exposée et où il peut exister politiquement. Mais avec 286 voix, il n’est pas directement élu. Il bénéficiera toutefois de la démission de plusieurs suppléants pour pouvoir siéger et être désigné échevin. En 2014, il cumule son poste d’échevin avec un mandat de député régional.

Deuxième score derrière Vervoort en 2018

En 2018, nouveau scrutin local et carton plein : 1783 voix, deuxième score derrière Rudi Vervoort (2880). Mais comme lors de la mandature 2012-2018 avec Pierre Muylle, le bourgmestre faisant fonction ne sera pas Ridouane Chahid mais Christian Beozière (325 voix).

À nouveau échevin (Sports, Personnel, Jeunesse, Urbanisme), Ridouane Chahid reste le plus visible – il a la compétence Relations publiques – et le plus actif des membres du collège, notamment sur les réseaux sociaux. Sa désignation en mai dernier en tant que chef de groupe PS du Parlement bruxellois lui donne encore plus d’influence et de poids au sein de l’appareil.

En janvier prochain, nouvelle étape donc dans le parcours politique de Ridouane Chahid, 42 ans, avec ce mandat de bourgmestre faisant fonction. Mais sera-t-il la tête de liste du PS everois en 2024 ? Seul Rudi Vervoort, qui aura 65 ans lors des prochaines communales, peut y répondre. "Je n’en sais rien. L’idée est que je me représente en 2024 et ensuite, on règle la question de la succession", indique Rudi Vervoort à la RTBF qui envisage un nouveau mandat mais raccourci. "Tout cela se fera dans les formes."

Il a fait la démonstration qu’il avait toute sa légitimité

Le bourgmestre en titre précise le timing de la désignation de Ridouane Chahid en tant que faisant fonction. "J’avais convenu avec Christian Beozière de clôturer le cycle cette année après le vote du budget. Celui-ci a été voté et c’était le moment pour désigner Ridouane Chahid. Il y a une réalité électorale qui s’impose pour ce choix. Cela semble suffire en soi. Depuis 2012, Ridouane Chahid a abattu un travail considérable et cela s’est traduit dans son score lors des dernières communales. Il a fait la démonstration qu’il avait toute sa légitimité."

Rudi Vervoort insiste: "Je ne suis pas une belle-mère. Je ne l’ai pas été avec Pierre Muylle, ni avec Christian Beozière. Je ne le serai pas avec Ridouane Chahid. Evidemment, dans les moments critiques, je peux intervenir. Mais au quotidien, non. Il faut jouer le jeu des institutions. Et déléguer est une marque de confiance."

Ridouane Chahid est également un proche d’Ahmed Laaouej, le nouveau président de la Fédération bruxelloise du PS et de Philippe Close, bourgmestre de la Ville de Bruxelles.