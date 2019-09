Evere: la piscine Triton va fermer pour travaux en 2020

Une nouvelle piscine en Région bruxelloise va fermer pour travaux. Cette fois, c’est la piscine Triton, à Evere, qui sera concernée par un chantier de rénovation. Celui-ci débutera en janvier 2020 et durera trois mois. Il débutera après la vidange annuelle de la cuve, qui intervient pendant les vacances scolaires de Noël. L’objectif est une réouverture pour le début du printemps.

La piscine Triton avec son bassin de 25 mètres, sa pataugeoire, ses bancs solaires et son jacuzzi a déjà subi une rénovation profonde, entre 2012 et 2013. Les travaux avaient coûté près de 2 millions d’euros, à charge de la Région bruxelloise et de la commune d’Evere. Mais voilà, ces derniers mois, les services techniques everois ont constaté plusieurs fuites au niveau du revêtement de la cuve du bassin. "Il s'agissait à l'époque de la pose d'un revêtement innovant. Mais des fuites ont été repérées. L’entrepreneur qui a conduit les travaux a convenu d’intervenir, sur base de la garantie", rassure Ridouane Chahid (PS), l’échevin des Sports. En clair: le coût de ce chantier sera entièrement supporté par l’entrepreneur.