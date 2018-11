Evere: Christian Beoziere, futur bourgmestre faisant fonction jusqu'aux régionales de mai 2019

Rudi Vervoort (PS), bourgmestre en titre d'Evere, proposera Christian Beoziere au poste de bourgmestre faisant fonction. Christian Beoziere occupera le poste jusqu'aux élections régionales de mai 2019, selon nos informations.

Ce n'est donc pas Ridouane Chahid, proche de Rudi Vervoort qui occupera le fauteuil mayoral. En tout cas, pour le moment. En fonction du résultat du PS lors des régionales et si Rudi Vervoort est confirmé en tant que ministre-président bruxellois, Ridouane Chahid, actuellement député régional et échevin, sera alors plus que probablement désigné bourgmestre faisant fonction.

Lors des élections communales du 14 octobre dernier, Rudi Vervoort réalisait le meilleur score en terme de voix de préférence (2880 voix), toutes listes confondues, Ridouane Chahid le deuxième score de la Liste du bourgmestre avec 1783 voix et Christian Beoziere le 15e (325). A l'issue du scrutin, Rudi Vervoort décidait de relancer sa majorité LB-DéFI.

Lors de la mandature précédente, c'est Pierre Muylle qui a assuré l'intérim en tant que bourgmestre après la désignation de Rudi Vervoort au poste de ministre-président, intervenue en 2013.