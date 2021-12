Evere augmente son précompte immobilier mais crée une prime pour les propriétaires occupant leur bien

Le budget 2022 de la commune d’Evere et le plan triennal 2022-2024 qui seront présentés ce 30 décembre au conseil communal prévoient une hausse du précompte immobilier qui sera ramené à 3800 centimes additionnels. C’est l’une des principales évolutions de l’exercice budgétaire à venir qui doit toutefois épargner les propriétaires immobiliers qui occupent leur bien et taxer davantage les multipropriétaires.

"C’est la raison pour laquelle Evere proposera une prime "Evere Home" à hauteur de 140 euros afin de compenser et neutraliser en grande partie cette augmentation pour les propriétaires occupants leur bien", indique le bourgmestre faisant fonction, Ridouane Chahid (PS), dans un communiqué.

D’autres éléments sont repris dans le projet de budget. Exemples avec des investissements dans la mobilité douce (achat de vélos et de vélos cargos pour remplacer certains véhicules communaux), en matière de rénovation de bâtiments publics avec l’ancienne régie communale qui deviendra une épicerie sociale, un espace socio-sportif et culturel avec un atelier d’artiste et des logements ou encore l’annexe du musée communal Pieter Cnops qui sera aménagée en café proposant des activités socioculturelles, intergénérationnelles et de soutien à la parentalité.

Plaine de jeux, terrain de padel

"En termes d’espaces publics, le Collège installera une nouvelle plaine de jeu au square de l’Accueil. De nouveaux modules de Street Work Out seront placés dans les quartiers Platon et Destrier. Tout comme nous avons l’ambition d’installer un nouveau terrain de Padel au Triton", ajoute le bourgmestre.

Notons aussi des aménagements en matière de sécurité routière (plateau ralentisseur carrefour Conscience/Desmeth ; abords de la nouvelle école Everheide + (rues Mattheussens, Van Obberghen, Van Nerom) ; aménagement d’une placette au bout de la rue Artémis, aménagement placette devant la maison de quartier Picardie avec des bancs et jeux ; réaménagement des rues Norga et Sohie ; trottoirs rue Colonel Bourg ; étude d’un axe complet végétalisé du nord au sud de la commune ; réasphaltage et remise en peinture des voiries dégradées ; etc.)…

4% de plus pour le CPAS

Pour faire face à l’accroissement de la demande sociale, le budget du CPAS sera augmenté de 4%. "Il a été choisi d’inscrire une croissance de 4% sur base du budget modifié de 2021 incluant déjà les augmentations des moyens pour faire face à la paupérisation créée par la crise sanitaire. C’est un investissement majeur dans l’action de première ligne pour la réduction de la pauvreté sur notre territoire."

Enfin, en matière de subsides, Evere pourra compter sur Beliris pour le financement du chantier du tout nouveau complexe sportif de la commune. Début des travaux au printemps 2022.