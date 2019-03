Evere: altercation avec un homme armé devant une école

Ce jeudi matin, vers 8h30 juste après la sonnerie de l’école communale Claire-Vivre à Evere, sur le Kiss and ride, une altercation impliquant un parent d’élève et un homme armé a eu lieu. La police est intervenue immédiatement. Il n’y a aucun blessé. Contactée, la commune affirme que l’école n’a pas été visée.

"Selon les premiers éléments récoltés, il s’agit d’un événement isolé ne concernant que les deux personnes impliquées et non d’une menace, d’un danger sans cause apparente", communique l’école par un mail aux parents d’élèves. "L’enquête est en cours. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que nous recevrons les informations officielles de la maison communale", poursuit la direction.

L’école tient à rassurer les parents. La directrice s’est rendue à la maison communale. "La police assure qu’il n’y a aucun danger ou menace à prévoir pour la suite. Une patrouille sera postée devant l’école ce jeudi midi et à 15h30 comme cela est prévu dans ce genre de situation", conclu la direction à l’attention des parents. Les activités au sein de l’école sont maintenues.

L’agresseur aurait été identifié et serait activement recherché, relate le cabinet du bourgmestre d’Evere.