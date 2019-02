"European Best Destination": la Croisette et la Citadelle de Dinant devant l'Acropole ou la Tour Eiffel

Après vingt jours de vote en ligne, les résultats du concours "European Best Destination" sont tombés. Cette organisation a pour but de promouvoir le tourisme en Europe. Et c'est Budapest (avec 62.000 votes) qui remporte le trophée devant Braga (Portugal). Dinant se classe pour sa part onzième, avec un peu plus de 17.000 votes.

Dinant qui se positionne donc devant des poids lourds du tourisme, des villes qui attirent chaque année des millions de vacanciers comme Athènes (12ème), Florence (15ème), Paris (16ème), Berlin (17ème) et Vienne (18ème).

Les 15 premières destinations du classement auront le droit d'utiliser le logo et le titre "European Best Destination".