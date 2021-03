Eupen: la 40e édition de la fête tyrolienne reportée pour la seconde fois à cause du Covid

La quarantième édition de la fête tyrolienne, organisée à Eupen par l'ASBL Lovos, est reportée pour la seconde fois en raison de l'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement, a fait savoir mardi Patrick Heinen, le président de l'organisation caritative.La fête tyrolienne, qui rassemble chaque année plusieurs milliers de personnes dans la capitale de la Communauté germanophone, avait déjà été reportée en 2020 et devait se tenir entre le 30 juillet et le 1 août 2021.

"Le protocole sanitaire actuel mis en place par le comité de concertation et les recommandations actuelles des experts sur la manière de faire face au coronavirus nous ont amenés à la décision de reporter à nouveau notre fête jusqu'en 2022", indiquent les responsables de l'organisation. "Après consultation des responsables politiques et notre partenaire actuel Mayrhofen - Zillertal, nous avons pris cette décision dans l'intérêt de tous: invités, visiteurs, bénévoles et participants", détaillent les organisateurs.

Pour ceux qui avaient déjà acheté leurs places, l'organisation assure que les billets seront valables pour l'édition 2022. En attend l'été 2022, l'ASBL Lovos espère pouvoir maintenir son gala d'anniversaire prévu le 27 novembre 2021, en présence du chanteur Helmut Lotti.