Eupen et province de Luxembourg : la neige perturbe les examens de conduite et les cours d’auto-école

La neige a joué des tours aux centres d’auto-sécurité qui devaient faire passer des examens pratiques de conduite. Mercredi et jeudi, les examens ont été annulés à Eupen, Bastogne et Arlon. « Lorsque l’on fait des manœuvres et que tout est gelé, c’est beaucoup trop dangereux pour faire passer les examens », explique la responsable de la communication de l’autosécurité des 3 centres.

Par ailleurs, les cours d’auto-école ont également été perturbés hier dans certaines régions, comme à Eupen, Malmedy ou Verviers. Ce jeudi, les activités ont repris normalement.