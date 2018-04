Etudiant camerounais enfermé au 127 bis: "La solution est tellement évidente" pour le recteur de l'ULB

Hervé Domgue est inscrit à l'ULB où il devrait terminer cet été un master en gestion de l'environnement. Mais son permis de séjour a expiré et il risque une expulsion vers son pays d'origine. Et cela, à quelques semaines de la présentation de son mémoire.

Yvon Englert, le recteur de l'ULB se mobilise pour qu'il puisse passer ses deux derniers examens.

Rétroactes

Hervé Domgue n'a plus de titre de séjour sur le sol belge. Le 8 avril, cet étudiant camerounais a été arrêté. Depuis, il est retenu au centre 127 bis. "Je suis en master 2. Je suis à la fin. Il ne me reste que deux matières à passer et mon mémoire à défendre."

Hervé veut ensuite rentrer au Cameroun, où un emploi l'attendrait déjà sur place. "Je souhaite repartir aussitôt au Cameroun, avec mon diplôme en poche. Au moins, ce serait utile."

"La solution est tellement évidente"

A l'ULB, la communauté étudiante se mobilise pour qu'il puisse sortir et passer ses examens. Yvon Englert, le recteur, a d’ailleurs envoyé une lettre en ce sens à l'Office des étrangers. "Il y a deux options. Soit on le renvoie maintenant et il part avec rien ; soit on le laisse finir les toutes dernières étapes de son cursus, et il rentrera pour contribuer au développement de son pays. Je pense que les données de l’équation sont tellement simples, que la solution est évidente."

Mais le temps presse, le blocus approche. Le premier examen d'Hervé est fixé au 7 juin.