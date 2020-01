Etudiant à l'UMons, Charles a le sentiment d'avoir été "arraché à la Chine"

Tour le monde en parle et c'est une réalité: le Coronavirus chinois s'étend. L'Organisation Mondiale de la Santé a décrété ce jeudi soir l'urgence internationale pour limiter la propagation de la maladie.

Quinze Belges se trouvent encore dans les environs de la ville chinoise de Wuhan, là où l'épidémie de coronavirus s’est déclarée. Ces citoyens pourront, s'ils le veulent, rentrer en Belgique ce samedi via un avion affrété par la France. Le dernier bilan des autorités chinoises évoque 170 morts et près de 8.000 contaminations.

Un malaise tangible

Certains ont déjà quitté le pays comme Charles Wiseur, étudiant à l'UMons. En Erasmus en Chine depuis quatre mois et demi, il était installé à 600 kilomètres de Wuhan mais vivait dans un climat étrange "peu importe la région où on se trouve en Chine, le malaise est présent, tout le monde a peur d’être contaminé", confie Charles. "Or, il me semble que le temps de gestation est de quatorze jours, donc il y a beaucoup de personnes qui sont malades et qui ne le savent pas encore".

Après avoir longtemps hésité et pesé le pour et le contre, il s’est finalement décidé à rentrer mais c’était sans compter l’angoisse présente chez ses proches "mon père et ma mère ont tous les deux essayé de voir comment ce serait possible de rentrer et quels étaient les risques parce qu’il faut quand même expliquer que, pour revenir, j’ai dû prendre le train, le métro, l’avion deux fois et un taxi, il y a donc eu beaucoup de possibilités de contacts avec des personnes extérieures".

Depuis son retour, Charles Wiseur est confiné chez lui et, comme il l’explique dans le reportage du JT ci-dessous, son père a préféré déménager pour quelques jours…