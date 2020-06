Etterbeek rebaptise et féminise ses rues au nom trop "colonial"

Croiser l’enjeu féministe et décolonial, c’est raconter une autre partie de l’histoire

Si ces changements de noms de rue semblent faire écho aux débats actuels sur le passé colonial de la Belgique, Françoise de Halleux, échevine de l’Egalité des Chances et de la Diversité à Etterbeek, s’en défend. "L’initiative a été prise avant le confinement. Notre volonté commune, avec mon collègue Karim Sheikh Hassan (échevin en charge de l’Espace public), était de mettre en lumière le rôle trop souvent invisible, des femmes dans l’Histoire. Le nombre de rues portant des noms des femmes est ridiculement faible. Nous avons choisi de rendre hommage à des femmes qui illustrent la diversité des parcours et des origines qui font la richesse de la population bruxelloise. Et il nous semblait que le quartier des casernes faisait la part un peu trop belle aux personnalités issues de la période coloniale".