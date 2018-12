Etterbeek: le casting du collège communal est connu

Qui va entourer le bourgmestre en place depuis 26 ans, Vincent De Wolf, à Ettrebeek? Le collège MR-Ecolo-PS des échevins s'installe ce soir. Les noms viennent de tomber.

Au premier échevinat, l'écologiste Rik Jellema va s'occuper des Travaux et des bâtiments publics, de la Mobilité, du contrat de Quartier Durable et de la Politique de la Ville. Il y restera pour les trois premières années du mandat. Ensuite, c'est une échevine de la même formation politique qui va prendre le relais.

Le deuxième échevin est Rachid Madrane (PS) mais il est empêché les trois premières années à cause de sa fonction de ministre à la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est donc Colette Njomgang-Fonkeu qui prend en charge l'Enseignement , la Culture et le Sport.

Le libéral Patrick Lenaers sera Officier de l'Etat civil et se chargera aussi de la Population, des Étrangers, des Animations et des Festivités.

Françoise Halleux (Ecolo-Groen) prend en charge la Transition écologique, de la Santé, de l’Égalité Femmes-Hommes et de la Lutte contre les inégalités.

Vient ensuite Frank Van Bockstal, échevin des Affaires néerlandophones, des Finances et du Budget, de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme ainsi que des Affaires européennes et internationales.

M. Aziz Es (LB-MR) sera pendant trois ans en charge de l’Emploi, des PME et des Classes moyennes, des Brocantes, foires et marchés, des Cultes et de la Laïcité ainsi que du Bien-être animal.

M. Karim Sheikh Hassan (Ecolo-Groen) portera, quant à lui, les compétences de l’Espace public, de la Cohésion sociale, de la Solidarité internationale et du Tourisme. Il sera en charge également de la Démocratie participative et du Budget participatif.

Mme Eliane Paulissen (LB-MR) sera, pendant les deux prochaines années, en charge de l’Action sociale et de l’Aide aux personnes, de la politique des Seniors et des personnes en situation de handicap.

Et la présidence du CPAS revient à Arnaud Van Praet (MR) jussqu'en mars. Ensuite c'est Françoise Bertiaux, actuelle présidente du CPAS d’Etterbeek qui prendra le flambeau.