Etterbeek : la crèche de la Police fermée au cas où il y aurait de l'amiante

Aucun enfant n’a été accueilli ce mercredi et jusqu’à nouvel ordre à la crèche de la police fédérale située dans les casernes d’Etterbeek au 290 Avenue Général Jacques. Il s’agit d’une mesure de précaution suite à la découverte d’amiante dans le bâtiment voisin. Cet autre bloc du complexe de Géruzet a fermé ses portes en début de semaine. La crèche n’ouvrira que si les tests montrent qu’il n’y a pas de traces d’amiante.

Mardi, la police fédérale a demandé à un laboratoire indépendant d’effectuer des analyses de l’air dans les plus brefs délais. En attendant les résultats, la crèche est fermée. Elle accueille normalement une cinquantaine d’enfants. Les parents, en majorité membres de la police, qui ne peuvent pas trouver un endroit pour garder leurs enfants cette semaine peuvent rester chez eux jusqu’à vendredi. Ils sont dispensés de services. Ils devraient recevoir fin de semaine des informations sur la garde des enfants dans les semaines à venir. En parallèle, la police fédérale cherche un autre bâtiment où les enfants pourraient être accueillis.

Une mesure de précaution

Cela ne veut pas dire qu’il y a de l’amiante dans la crèche. Il faudra attendre les résultats de l’analyse pour le savoir. Cette mesure a été prise par précaution car on a retrouvé des traces d’amiante dans le bâtiment juste à côté, le bloc C. Il a été évacué ce lundi car les analyses de la qualité de l’air ont montré que les taux d’amiante dépassaient les valeurs légalement autorisées dans la cage d’escalier et au 1er étage. Tous les collaborateurs ont été invités à rentrer chez eux.

Cette analyse était une demande des syndicats. "La priorité au niveau de la crèche est de vérifier les matériaux utilisés au moment des travaux de rénovation effectués il y a une vingtaine d’années", réagit Eddy Quaino, permanent CGSP Police. Les répercussions pourraient alors être plus importantes. "Il y a des dizaines d’enfants qui sont passés par là mais notons que pour qu’il y ait contamination, il faudrait qu’on ait foré ou cloué sur la plaque en question. Il faudra donc vérifier la composition des matériaux et analyser la qualité de l’air."

"Il nous faut un inventaire complet et cohérent"

La CGSP est inquiète. "La santé du personnel est mise en cause dans une situation qui n’aurait jamais dû arriver, réagit le syndicaliste. Voilà plusieurs années que la CGSP met en évidence un certain nombre de dangers lié à l’ancienneté de l’infrastructure mise à disposition par la Régie des bâtiments. On a déjà dénoncé cela à plusieurs reprises. Ce qu’on nous dit aujourd’hui, c’est qu’il y a une différence entre les relevés d’amiante faits par la Régie des bâtiments et ceux commandés par la Police fédérale. Nous devons obtenir une clarification pour voir les endroits où c’est problématique et avoir un inventaire précis des bâtiments concernés par l’amiante."