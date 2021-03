Etterbeek : L'administration déménage dans un hôtel communal flambant neuf

La commune est le maître d’ouvrage de ce projet, initié il y a un peu plus de 10 ans par le bourgmestre Vincent De Wolf et le secrétaire communal de l’époque, Christian Debaty.

La construction du nouvel hôtel communal d’Etterbeek s’est achevée il y a quelques semaines. Les locaux ont depuis lors été équipés, le matériel informatique nécessaire au bon fonctionnement de l’administration a été installé et, dans l’ancien bâtiment de l’avenue d’Auderghem, les services se sont activés depuis plusieurs jours pour préparer leur déménagement et leur installation dans leurs nouveaux bureaux.

L'accueil du nouvel hôtel administratif d'Etterbeek - © Véronique Fievet/ Rtbf

14.500 m² de bureaux

Le nouvel hôtel communal d’Etterbeek est un bâtiment basse énergie qui totalise 14.500 m² de bureaux répartis entre le rez-de-chaussée et le 5e étage. Il comporte du parking en sous-sol (sur trois niveaux) ainsi qu’un funérarium multiconfessionnel.

Le bâtiment, conçu par le bureau d’architecture "Jaspers-Eyers Architects" en association avec le bureau BAEB, s’est par ailleurs déjà distingué en remportant tout récemment, à Londres, le titre de "Meilleur bâtiment international / catégorie service public" dans le cadre des "International Property Awards 2020", décernés par les professionnels du secteur de l’immobilier.

Un village administratif

Dans la foulée de l’administration communale, le CPAS et la Mission locale pour l’emploi s’y installeront également. La Mission locale y ouvrira ses portes le 22 mars et le CPAS accueillera ses usagers dans ses nouveaux bureaux dès le 23 mars. La zone de police Montgomery sera également présente dans le bâtiment : une Maison de police s’installera au rez-de-chaussée dans le courant du mois d’avril.

Précisons aussi que la construction du nouvel hôtel communal s’inscrit dans le cadre d’un projet immobilier plus large sur un site de trois hectares qui s’étend entre l’avenue des Casernes et la rue de Haerne. Y sont prévus ultérieurement plus de 200 nouveaux logements, des services collectifs et un nouvel espace vert en intérieur d’îlot. Tous ces éléments viennent compléter les constructions de logements déjà existantes : 69 logements passifs, rue Beckers et 37 logements passifs, avenue des Casernes.