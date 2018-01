Etterbeek: Françoise Bertieaux (MR) quitte la politique locale

Une page se tourne au niveau de la politique d'Etterbeek: Françoise Bertieaux, l'actuelle présidente du CPAS, par ailleurs députée bruxelloise et à la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de quitter la politique locale. L'annonce a été formulée ce samedi lors des voeux du MR etterbeekois. Elle ne sera donc pas candidate sur la Liste du Bourgmestre Vincent De Wolf (MR) pour les élections communales de 2018.

A la RTBF, Françoise Bertieaux explique que cette décision a été guidée par un choix de vie. "Cela fait 30 ans que j'occupe des fonctions politiques au niveau communal, à Etterbeek", commune où elle réside depuis l'âge de 5 ans. "C'est une chance. Mais ce sont aussi beaucoup de contraintes. Aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir faire autre chose. Je ne voulais pas non plus être candidate à Etterbeek, demander aux habitants de voter pour moi et ne pas siéger. Reste que je continuerai à soutenir la Liste du Bourgmestre."

Et les régionales de 2019? "Mon choix n'est pas arrêté"

En ce qui concerne les élections régionales de 2019, "ma décision n'est pas encore arrêtée. On verra bien", explique-t-elle. Françoise Bertieaux explique également qu'au travers de ses nombreuses missions internationales - elle a été présidente du réseau des femmes parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie -, elle a été amenée à voyager à l'étranger et à s'éloigner régulièrement de la région bruxelloise.

Françoise Bertieaux, née en 1958 à Uccle, a été pour la première fois échevine à Etterbeek en 1989. Auparavant, elle a été conseillère provinciale mais aussi membre du cabinet de Jean Gol. Depuis 1999, elle est députée bruxelloise et siège à la Fédération Wallonie-Bruxelles où elle s'est spécialisée dans les matières liées à l'enseignement. La libérale a également occupé le poste de présidente de la Fédération régionale bruxelloise du Mouvement réformateur.

Françoise Bertieaux ajoute auprès de la RTBF qu'elle occupera son poste de présidente du CPAS d'Etterbeek jusqu'à la mise en place de la nouvelle législature, soit début 2019.