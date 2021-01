Être reconnu en tant que chanteur en pleine pandémie : le défi que s’est lancé Jonas Gomes

Jonas chante "Wait for the moment" de VULFPECK - The Voice Belgique - Saison 9 - Blind Auditions -... Jonas a 25 ans et vit à Louvain-La-Neuve. Issu d’une famille de danseurs, il s’est pourtant dirigé vers la musique. En effet, Jonas joue de la basse, de la batterie et de la flute. La musique est omniprésente dans sa vie et il trouve peu de temps pour faire autre chose. Polyglotte, Jonas compose en anglais, italien, espagnol et créole. Il a accepté de s’inscrire au casting de The Voice Belgique sous la pression d’un de ses amis. Jusqu’où ira Jonas dans l’aventure The Voice ? C’est en tous cas sur la chanson ‘wait for the moment’ de VULFPECK qu’il a essaye de convaincre les quatre coachs lors des Blind Auditions.