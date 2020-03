Etre bourgmestre en pleine crise du coronavirus: "Ce n'est pas le moment de jouer les inciviques"

Une règle a en tout cas été établie pour gérer la crise et le quotidien. "Tous les jours, à 9 h du matin, je vois mon chef de cabinet et le secrétaire communal pour passer en revue les dossiers. Nous nous installons dans la salle du conseil communal pour être à au moins deux mètres les uns des autres", enchaîne Joël Riguelle qui n’en a pas fini de sa journée. Ce jeudi, le briefing quotidien a été suivi d’une nouvelle réunion cette fois avec le président du CPAS et le secrétaire de l’institution "pour faire le point sur les services en contact avec les personnes âgées. Le CPAS gère un home public, le Val des Fleurs, qui compte un cas avéré de coronavirus. Il s’agit d’une personne de plus de 80 ans mais qui n’est pas problématique. La commune compte aussi sur son territoire des homes privés. Là se pose aussi la question de la fourniture des masques et d’autres matériels de soins." L’ occasion de faire remonter auprès de la tutelle régionale la nécessité de ne pas oublier les établissements qui prennent en charge les plus vulnérables face au virus.

S’il faut éviter un maximum de contacts, "c’est difficile de tout faire par téléphone et de ne pas maintenir quelques réunions physiques". Tout en respectant les gestes barrières : espaces entre participants, on ne se sert pas la main, on ne fait pas la bise. D’ailleurs, dans l’hôtel communal, haut lieu du pouvoir politique local, "il n’y a plus personne. Alors qu’habituellement, ça entre, ça sort, ça monte, ça descend… Désormais ce n’est plus le cas. Ce vendredi matin, nous étions trois au rez-de-chaussée."

Berchem-Sainte-Agathe, 3 kilomètres carrés et 25.000 habitants. "La chouette commune", comme tous ses habitants l’appellent, ne vit pas un chouette moment alors que l’épidémie de coronavirus balaie notre pays et le reste du monde . Le bourgmestre, Joël Riguelle (cdH), a dû s’adapter, lui aussi, à cette réalité. Dans son travail de premier magistrat de la cité et dans ses contacts avec les citoyens. "Il a fallu repenser pas mal de choses", explique celui qui est à la tête de Berchem depuis 2003.

Berchem-Sainte-Agathe, ce sont 284 fonctionnaires communaux. Le personnel de bureau a basculé en télétravail. "Les services de l’Urbanisme, les secrétariats des échevins, la petite enfance et l’enseignement, les travaux publics… Il y a une série de départements où le suivi des dossiers est de toute manière ralenti en raison de la crise. Ceci étant, je dois faire en sorte de sauvegarder un minimum de personnes sur le terrain comme dans le service de la propreté. Mais ce n’est pas facile." Le confinement est nécessaire pour éviter la propagation du Covid-19.

Du coup, au service Voiries (rebouchage d’un nid-de-poule, réparation d’une dalle…), il n’y a plus personne. "Pour le balayage des rues et la vidange de nos 300 corbeilles publiques, nous avons encore une dizaine de travailleurs sur 20. Aux plantations, c’est quatre personnes sur douze. Au service nettoyage, tant des bâtiments que des espaces publics, ils ne sont plus que 16 sur 40. Heureusement, comme il n’y a plus grand monde dehors, les rues sont moins salies. Compte-tenu de la situation que nous vivons, ce n’est vraiment pas le moment pour les gens de jouer les inciviques." En tout, près d’un tiers du personnel communal est absent.

La salle de réunion désinfectée

Retour dans la salle du conseil. Dès qu’une réunion est finie, la désinfection peut commencer. "Un quart d’heure." Le personnel, courageux et conscient des impératifs, s’active. Au terme des différents meetings, le bourgmestre épluche les signataires avant de se confiner, lui aussi, à son domicile. "Dans l’après-midi, tout se fera par téléphone et par mail." Il se réjouit : un système de visioconférence a été installé sur son PC. "Je pourrai ainsi tenir une réunion avec un ministre la semaine prochaine."

Le GSM sonne, souvent. "Le citoyen n’embête pas trop son bourgmestre", reconnaît Joël Riguelle qui rappelle la mise en place d’un call center local, organisé sur base d’un roulement du personnel. "Jeudi, par exemple, j’ai été contacté par la police au sujet de la fermeture des salons-lavoirs. Parfois, il faut rassurer les équipes ou les administrés. Aujourd’hui, la question à poser, c’est comment communiquer en cas de crise quand on est bourgmestre ? Selon moi, la communication doit être claire, concise, accessible à tous et comprise par tous."

Devant une boucherie, il y avait un grand attroupement de clients

Sur le terrain, le bourgmestre a des yeux et des oreilles. "Mais je suis obligé de circuler aussi dans la commune pour jeter un coup d’œil à différents aspects." A pied ou en voiture, Joël Riguelle salue ses concitoyens, à distance. Il doit aussi faire constater les comportements à risque. "Devant une boucherie chaussée de Gand, il y avait un trop grand attroupement de clients, une trentaine que le commerçant ne parvenait pas à discipliner. J’ai fait intervenir la police. Il y a eu un rappel sur les distances, mais pas de manière coercitive. Dans la toute grande majorité des cas, cela se passe bien."

"On ne gère plus sa commune de la même manière. Toutes les interventions qui nous semblaient naturelles doivent être repensées. A chaque fois, il faut tout bien calibrer", admet le bourgmestre. "Il faut veiller à la distance sociale, le personnel doit être protégé encore plus qu’en temps normal." Une période aussi critique, Joël Riguelle n’a pas le souvenir d’en avoir vécue. "La période des attentats ? L’ennemi que nous connaissons aujourd’hui est invisible. Il s’est installé doucement. Avec les terroristes, la police et les renseignements faisaient leur travail. Ici, c’est différent. Le paradigme est inversé : la responsabilité de la lutte contre le Covid-19 incombe à tous les citoyens. Les services de sécurité ne peuvent rien."

Comment allons-nous remettre le moteur en route ?

La nuit tombée, un bourgmestre ne dort jamais que d’un oeil. En temps normal, il peut toujours être réveillé pour un incendie, un accident, une catastrophe naturelle, pour autoriser le déclenchement d’un plan d’urgence… "Aujourd’hui, quand je vais au lit, je me demande pour combien de temps on en a encore. Et quand tout cela sera fini, comment allons-nous remettre le moteur en route ? Notre personnel communal va devoir gérer un afflux massif de demandes que nous n’avons pas pu traiter en raison du confinement : les demandes de permis d’urbanisme, de documents, d’attestations…" Sa crainte : des fonctionnaires à peine sortis d’une crise qui craquent.

Un conseil communal virtuel

La commune a son fonctionnement démocratique, incarné par le conseil communal. Berchem compte 27 élus. La prochaine séance doit se tenir le 30 mars et nous serons toujours en période de confinement. "Pour l’instant, le conseil communal est maintenu. Il aura lieu dans la grande salle des fêtes où chaque élu pourra être séparé d’au moins deux mètres. On maintient uniquement les points urgents, il n’y aura pas d’interpellations et ce sera sans public. Il ne doit pas durer plus de 30 à 45 minutes." Joël Riguelle étudie toutefois une alternative : un conseil communal virtuel. La technologie le permet, encore faut-il que la loi communale l’autorise. "Nous sommes en période de crise, la tutelle régionale doit faire un geste pour nous permettre de travail sans danger."

"L’idée est étudiée par d’autres communes en Région bruxelloise. Le principe : nous envoyons les points principaux aux conseillers, ils posent leurs questions par écrit et le collège s’engage à y répondre quelques jours avant la séance. Enfin, pour le vote, le conseiller répond à distance à la liste de points à l’ordre du jour en cochant à côté de chaque point."

Si le bourgmestre est infecté

En France, des maires ont été frappés par le coronavirus. En fonction de leur état de santé, certains ont poursuivi leurs activités politiques. A un tout autre niveau, la question s’est posée pour d’autres décideurs comme le président Trump, testé négativement. En Principauté de Monaco, pour rappel, le prince Albert a été infecté. Qu’est-il prévu à Berchem-Sainte-Agathe ? "Il existe plusieurs solutions. Je suis malade mais conscient et en pleine possession de mes moyens : je continue ma mission, en quarantaine chez moi. Si je suis dans l’incapacité physique de travailler, c’est le premier échevin qui reprend la gestion de la commune. Sauf si j’ai désigné quelqu’un d’autre." Un cas de figure que personne ne souhaite mais qu’il faut envisager, même dans une petite commune comme Berchem.