Ethique et finances saines: premières priorités de la coalition PS-MR-Ecolo à Ath

C'est fait, le protocole d'accord pour former une majorité est scellé entre les trois partenaires qui seront aux commandes de la Ville d'Ath ces trois prochaines années. Le document a été signé devant la presse ce samedi par le bourgmestre PS, Bruno Lefèbvre et par les chefs de groupe des partenaires de majorité: Ronny Balcaen pour Ecolo et Christophe Degand pour le MR. Les noms des membres du collège et les répartitions des compétences ne sont pas encore dévoilés mais on connait la composition politique du Collège: 3 PS, 2 MR et 2 Ecolo. Pour rappel, la répartition des sièges au sein du Conseil communal est la suivante: 11 PS, 10 Liste Athoise, 4 MR et 4 Ecolo.

Pour ce qui est de la politique à mener ensemble, les trois partenaires déclarent être d'accord sur presque tout. Avec comme grandes priorités pour cette tripartite: la bonne gouvernance, l'éthique, la transparence et le retour à l'équilibre budgétaire.

Ce n'est plus un secret, les finances de la Ville d'Ath sont au plus mal, alors quelles recettes pour asssainir la situation? Voici ce qu'en dit le nouveau bourgmstre Bruno Lefèbvre: "On a un taux d'endettement qui avoisine les 18%, une charge de dette de plus ou moins 7 millions et demi d'euros sur 43 millions de dépenses, on n'est pas loin du top 5 des villes les plus endettées mais aujourd'hui les indicateurs démontrent que si on fait attention, si on dépense moins, si on ne vit pas au dessus de ses moyens, si on travaille d'abord avec le CRAC (Centre Régional d'Aide aux Communes) et avec la Tutelle et que demain on active les subsides, on peut avancer dans une démarche positive". Mais ce que tout le monde veut savoir à Ath, c'est s'il y aura des suppressions d'emplois dans l'administration et de nouvelles taxes. A ce propos, la tripartite est claire: "Pas du tout - affirme le bourgmestre - dans le protocole d'accord il est bien stipulé qu'il n'y aura ni nouvelles taxes, ni nouveaux impôts et que l'on ne touchera pas au personnel".