Etalle: en attendant la reconstruction, Stallbois tente de garder la tête hors de l'eau

La reconstruction est aussi sur les rails. "Notre objectif aujourd’hui, explique Jacques Leemans, directeur de Stallbois, c’est de remettre un maximum de personnes au travail, d’honorer les commandes que nous avions avant le sinistre et de retrouver la confiance de nos fournisseurs car on a besoin d’eux pour nous fournir en matières premières. Après, nous allons reconstruire l’entreprise, selon différentes phases. Mais dans l’immédiat, nous allons faire appel à de la sous-traitance pour usiner les produits qu’on ne sait plus faire chez nous et ensuite, nous allons les assembler et les expédier. Nous avons également pu remettre en fonction un hall depuis mercredi."

L'objectif est de reconstruire les bâtiments sur le site initial.