Etalle: début des travaux de revêtement dans le contournement sud

Le chantier de réhabilitation du contournement sud d’Etalle commence aujourd'hui. Les travaux consisteront à remplacer le revêtement sur l’ensemble du tronçon compris entre le rond-point avec la N83 et le passage à niveau situé à proximité du carrefour avec la route menant vers le zoning de Gantaufet.

C'est une bonne nouvelle car depuis plusieurs années, le revêtement de la chaussée s’est fortement dégradé, et de nombreux d'automobilistes s'en plaignaient.

Concrètement, le revêtement sera totalement remplacé, et la fondation sera soit réparée localement, soit remplacée en fonction des endroits. Des bandes de contrebutage en béton, améliorant la durée de vie de la voirie, seront coulées là où il n’y a pas de filet d’eau. Le tronçon le plus détérioré sera, quant à lui, retravaillé sur une profondeur de 1,3 m afin de renforcer la structure et d'obtenir une portance compatible avec le trafic de poids lourds.

La N87 sera donc totalement fermée à la circulation dès ce 17 août et ce, pendant toute la durée des travaux. Des déviations seront mises en place via Tintigny et Bellefontaine, ainsi que via la E411 jusqu’à la sortie "Arlon" pour les véhicules de + de 7,5 t.

Ce chantier représente un budget de 1 300 000 euros. Il devrait se terminer à la mi-octobre 2021, sous réserve des conditions météorologiques et des éventuels aléas de chantier.

Notons que cela a induit un déplacement du trafic dans le centre d’Étalle, avec pour conséquence une hausse de la dangerosité pour les usagers.