Et si vous construisiez vous-même votre vélo cargo ? Les étudiants de l’Ecam vous proposent les plans de leur prototype

Vous avez toujours rêvé d’un vélo cargo électrique. Mais vous n’avez pas forcément les moyens, où ceux qui se vendent dans le commerce ne correspondent pas à vos besoins. Alors pourquoi ne pas le construire vous-même ? Les étudiants de l’ECAM, l’École centrale des arts et métiers de Bruxelles, ont développé un prototype. Et ses plans sont diffusés gratuitement via une plateforme open source.

Très sobre, sans fioriture, le vélo cargo des étudiants de l’Ecam ressemble à un grand mécano. "On est parti sur des profilés en aluminium qui sont facilement disponibles pour faire le cadre. Les roues, le moteur, la batterie se trouvent aussi sans problème dans le commerce. L’idée, c’est de pouvoir le monter chez soi, de la manière la plus simple possible. C’est pourquoi on fait le choix de ne rien souder" explique Mathieu De Vlaeminck, étudiant en 2e master dans la filière électromécanique.

Je pense que c’est à la portée de n’importe quel bon bricoleur

Tous les profils sont assemblés via un système de vis/écrous. "Je pense que c’est à la portée de n’importe quel bon bricoleur " estime Benjamin Berger, l’un des enseignants qui encadre le projet. " Le matériel est assez standard et pour les pièces un petit peu plus compliquées, elles sont faisables dans n’importe quel Fablab bruxellois".

Moins cher et mieux adaptable aux besoins

Comptez aux alentours de 2000 euros pour tout le matériel nécessaire à la fabrication de ce vélo. Un vélo cargo électrique coûte au minimum le double dans le commerce. " L’aspect financier peut être important surtout pour des privés. Parce qu’on a contacté de nombreuses coopératives ou asbl qui sont actives dans l’économie circulaire à Bruxelles. Souvent elles nous ont répondu que le coût n’était pas forcément le plus gros frein mais que c’était plutôt l’adaptabilité aux besoins. Car les dimensions des vélos cargos du commerce ne correspondaient pas à leur cagette de transport ou de livraison. Et donc ici, on a voulu quelque chose qui pouvait être flexible. Que chacun puisse s’approprier le vélo ".

Et pour que cela soit encore plus facile, les étudiants et leurs professeurs planchent sur un logiciel d’aide. "Lorsqu’on commence à allonger ou élargir, on pourrait sortir du cadre du dimensionnement du vélo. Et donc dans un deuxième, on va distribuer un logiciel qui va permettre de calculer les modifications. Par exemple, si j’augmente la charge ou la portée, je devrai passer à des sections d’aluminium un peu plus grandes".

En attendant ce logiciel, les plans du vélo sont déjà accessibles sur ecamrgo.cerdecam.be. Les étudiants et les enseignants espèrent qu’une communauté va se développer autour de cette plateforme Open Source pour un partage d’expérience et pour qui sait encore parfaire ce prototype.