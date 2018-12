Et si la COP26 était organisée à Louvain-la-Neuve?

C'est l'idée lancée, non pas par les membres Ecolo de la majorité, mais par un conseiller de l'opposition. Cédric Jacquet, membre du groupe OLLN 2.0 (tendance MR), a déposé ce mardi soir au conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve une motion proposant que la ville universitaire accueille en 2020 la grande conférence internationale sur le climat. "Le gouvernement wallon vient de déposer sa candidature pour organiser la COP26 en Wallonie en 2020 et il me semble que Louvain-la-Neuve est une ville symbolique en matière de développement durable", argumente le conseiller communal. Il insiste sur son centre-ville piéton, sa gare, ses auditoires et infrastructures capables d'accueillir ce genre d'événement. "On a aussi la présence d'une université importante. La COP, ce sont aussi des échanges scientifiques, avec des retombées pour l'université", poursuit-il.

D'abord analyser la faisabilité

Ottignies-Louvain-la-Neuve serait alors la première ville wallonne à se porter candidate. Mais la bourgmestre Ecolo Julie Chantry tient à tempérer cet enthousiasme: "Je pense que la seule chose sur laquelle nous pouvons nous prononcer, c'est un accord de principe, répond-elle. Nous n'avons pas eu le temps d'instruire la faisabilité de cette idée. Je pense qu'il y a un réel intérêt de notre part, mais nous ne pouvons pas encore dire que nous serons candidats". Combien cela coûterait-il à la commune? Quels moyens faudrait-il mettre en œuvre en termes de sécurité? Quel impact un tel événement aurait-il sur la vie de l'université?... Autant de questions qu'il faudra creuser avec entre autres la zone de police locale et l'UCLouvain. Quant aux chances de Louvain-la-Neuve de décrocher cette organisation, elles sont à ce jour difficiles à définir.