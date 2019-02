Et si l'Arabie saoudite lorgnait toujours la Grande Mosquée de Bruxelles ?

Dans un mois, le 31 mars, le CICB, le Centre Islamique et Culturel de Belgique, financé jusqu'il y a peu par la Ligue islamique mondiale (très liée à l'Arabie saoudite) doit rendre les clefs de la Grande Mosquée de Bruxelles. L'année dernière, le gouvernement belge a résilié son bail. C'était l'une des recommandations de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats terroristes. Alors qui pour reprendre la gestion de la Grande Mosquée à long terme? C'est encore le flou.

La Ligue islamique mondiale est-elle réellement sur le départ?

La réponse est oui. Il y avait une vingtaine de personnes qui travaillait à la Grande Mosquée. Leur contrat s'est en principe terminé fin décembre. Cela correspond à la fin du financement de la Grande Mosquée par la Ligue islamique mondiale. C'est en tous cas ce que nous explique le directeur de la Grande Mosquée Tamer Abou al Saoud. D'après nos informations, il ne resterait donc plus dans ses murs que ce dernier qui ouvre et ferme le lieu de culte tous les jours et l'imam de la Grande Mosquée. Le directeur n'a pas voulu commenter ces informations: "Ces questions n'ont pas d'importance".

Dans un mois, ils doivent rendre les clefs. Et selon le directeur, c'est ce qu'ils feront. Un directeur un peu agacé par l'amalgame qui est fait dans les médias selon lui entre la Ligue islamique mondiale et l'Arabie saoudite. Pour lui, la Ligue islamique mondiale est "une structure similaire à l'ONU, qui ne dépend d'aucun Etat". Or, selon les experts sollicités lors de la commission d'enquête parlementaire: "Il ne semble faire aucun doute que le lien soit indéniable entre l'Arabie Saoudite, l'islam que tente de propager cet Etat - Même au travers de la Ligue islamique mondiale - et la Grande Mosquée de Bruxelles et le CICB (Le Centre Islamique et Culturel de Belgique). La subvention, le fonctionnement quotidien qu'il rend possible et les rénovations du vaste bâtiment que cet argent a permis, conjugué au rôle quasi consulaire de la mosquée, en font un "satellite saoudien"."

Et après son départ, qui va prendre le relais?

L'Exécutif des Musulmans de Belgique, l'instance chargée du culte islamique de Belgique, a été désigné pour assurer la gestion de la Mosquée de manière provisoire. C'est lui qui signera une convention d'occupation précaire avec la Régie des Bâtiments. Le lieu de culte ne fermera pas. Salah Echallaoui, vice-président de l'Exécutif des Musulmans de Belgique détaille: "Nous avons recruté un concierge qui s'occupera de l'ouverture et de la fermeture des portes. Et à partir du 31 mars, pour la prière, il y aura une rotation d'imams rémunérés par le SPF Justice, des imams rattachés à des mosquées reconnues par la région bruxelloise. Les solutions sont là, en attendant la reconnaissance de la Grande Mosquée". Jusqu'ici, le Centre Islamique et Culturel de Belgique n'avait pas lancé de démarche en vue de la reconnaissance de la Mosquée.