"Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité…", 250 personnes marchent dans Namur pour le climat

Selon la police, ils sont quelque 250 à s’être rassemblé dans les rues de la capitale wallonne. Bien décidés à infléchir le monde politique et les conscientiser aux urgences climatiques. Leurs slogans ? "On est plus chauds que le climat" ou encore "Fin du monde, fin du mois : même système, même combat !"

"Le politique n’y est pas du tout !"

Louise Rosoux est membre (namuroise) de Youth For Climate et organisatrice du rassemblement. Selon elle, même si la mobilisation s'est essoufflée par rapport à ses débuts, il faut continuer de marcher dans la rue. "Marcher sert à quelque chose, explique-t-elle. On le constate du point de vue du citoyen : il y a eu beaucoup de changements dans les mentalités et la prise de conscience. Un exemple : sur l’utilisation et la réduction des plastiques (…) On a toujours le même message : ça doit venir et nous, mais également – et beaucoup plus ! – des politiques ! On leur demande d’ailleurs des mesures plus fortes. C’est la raison pour laquelle on marche dans la rue. Selon nous, le politique stagne dans une schizophrénie générale. Cela ne va pas assez vite ! Il est grand temps qu’on prenne les changements climatiques en compte. Pour le moment, on n’y est pas du tout !"

Une manière aussi de mettre le monde politique fasse à ses responsabilités. "Je suis là pour interpeller nos politiciens, nous répond une jeune manifestante, et pour leur dire ceci : Nous, on fait des choses ! Nous, on change ! On attend de vous que vous fassiez la même chose ! Car on a besoin de vous ! Que vous taxiez les pollueurs parce que sinon, on n'y arrivera pas. Avec notre capacité à changer le monde, on arrivera qu'à changer 20% des émissions de carbone. On a donc vraiment besoin des politiques, pour nous soutenir. Sans eux, impossible de changer le climat."

Un message de révolte donc, mais aussi de bienveillance pour les générations futures. "Moi, je veux des enfants. Et que mes petits-enfants vivent heureux. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui ! Pour me révolter, me rebeller. C'est grave de voir que la société ne se rend pas compte des choses... Peut-être qu'en Europe on ne vit pas encore directement les conséquences du réchauffement climatique... Mais avec les médias et les réseaux sociaux, on les voit tous les jours, ailleurs dans le monde. Il est grand temps de réagir !"

Le cortège est parti à 11h00 de la place de la Station. Un passage est prévu à Jambes avant un retour dans le centre-ville en début d'après-midi.