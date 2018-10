EMC, Ensemble pour une Majorité Citoyenne, une liste à tendance Cdh, obtient 46,38% des voix et 10 sièges au conseil communal. La liste de la bourgmestre Aurore Tourneur ne remporte donc plus une majorité absolue. Elle est suivie par GP, Génération Pluraliste, qui recueille 36,92% des voix et remporte 7 sièges. Le MR perd 5,92% des voix et 2 sièges, pour un total de 16,70% et 2 sièges.