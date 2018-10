Estinnes : la bourgmestre va-t-elle garder sa majorité absolue ?

Une petite commune rurale de 7.800 habitants gérée par les drôles de dames, comme on les appelle, puisque, c'est plutôt rare, sur six membres du collègue communal, quatre sont des femmes. A commencer par la bourgmestre Aurore Tourneur, qui avait raflé la majorité absolue à la tête d'EMC, Ensemble pour une Majorité Citoyenne, une liste à tendance Cdh. En avril 2015, suite à des soubresauts internes, elle avait ouvert sa majorité au MR. Mais aujourd'hui, chacun reprend ses couleurs. Aurore Tourneur est candidate à sa propre succession. Florence Gary, actuelle échevine, emmènera la liste MR et, dans l'opposition, Génération Pluraliste, 4 sièges sur 19, espère gonfler son score. Rien n'est impossible à Estinnes car les tensions au sein de l'administration ont crispé des citoyens. Florence Gary est une échevine de l'enseignement efficace et Génération Pluraliste a fait le plein de candidats populaires qui pourraient faire monter les scores. La majorité pourrait bien ne plus être absolue, et dans ce cas, les cartes seraient fameusement rabattues pour construire un nouveau collège.