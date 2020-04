Estinnes : confronté au Coronavirus, le Rouveroy recherche du personnel en urgence

Le Rouveroy à Estinnes accueille 125 résidents dans sa maison de repos et son centre pour adultes handicapés (SRA). Si aucun cas de coronavirus n’a jusqu’ici été constaté au sein du home, la situation est beaucoup plus problématique pour le SRA. Deux résidents de cette institution spécialisée sont actuellement hospitalisés et onze autres sont confinés.



Dans ce contexte, le taux d’absentéisme au sein du personnel a bondi : actuellement il manque 35% des effectifs.



Tout en devant payer les salaires des absents, la direction a dû engager des intérimaires qui ont déjà presté 1.100 heures : une charge financière intenable pour l'asbl qui veut continuer à garantir des soins et un encadrement de qualité. Les responsables du Rouveroy ont donc décidé de lancer un appel pour trouver au plus vite des éducateurs spécialisés prêts à travailler bénévolement même quelques heures par semaine. Elle recherche également des aides-soignants et du personnel infirmier pour sa maison de repos ou la situation est toutefois moins problématique avec un absentéisme d’environ 10%.



Les personnes intéressées peuvent se faire connaître en envoyant un mail à c.wanwert@lerouveroy.be.

