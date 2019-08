Estaimpuis: trois blessés dans un accident

Une collision entre deux voitures s'est produite mercredi en fin de matinée dans l'entité d'Estaimpuis, entre Tournai et Mouscron. Trois personnes, blessées à des degrés divers, ont été admises en milieu hospitalier.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été appelés mercredi vers 10h45 pour intervenir suite à une collision entre deux voitures. L'accident s'était produit au carrefour de la rue de Luna à Estaimbourg, dans l'entité d'Estaimpuis.

Trois ambulances, un véhicule de désincarcération et un véhicule de commandement venant des casernes de Mouscron et de Tournai ont été dépêchés sur les lieux. Coincée dans les tôles de sa voiture, une conductrice a dû être désincarcérée. Blessée, celle-ci a été transférée au CHM de Mouscron. Les occupants du second véhicule ont également été blessés. Tous deux ont été admis au service des urgences du CHWapi de Tournai.

Un refus de priorité serait à l'origine de cette violente collision. Les faits ont été constatés par la police du Val d'Escaut.