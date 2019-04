Estaimbourg-Pecq: un coach sportif du programme "Je cours pour ma forme" succombe à un malaise

Vendredi matin, on a retrouvé le corps sans vie de Pascal Delhaye dans la campagne d'Estaimbourg. Ce Kainois de 54 ans était porté disparu depuis la veille au soir, où il avait pris part à un entraînement du programme "Je cours pour ma forme - Pecq". Militaire de carrière, sportif régulier et coach dans ce groupe de joggeurs, il a visiblement succombé à un malaise.

De 20 à 30 personnes participent habituellement à l'entraînement de 19h du jeudi. Pascal Delhaye y coachait la catégorie des coureurs les plus aguerris, la Zatac (Zatopek Académie). Au programme, jeudi soir: une boucle de 16-17 kilomètres au départ de Pecq. "À un moment, il s'est blessé et il a dit aux autres de continuer sans lui. Il comptait rentrer à Pecq par un chemin plus court", nous explique une responsable de ce groupe.

Un hélicoptère déployé

Une fois l'entraînement terminé, des joggeurs se sont inquiétés de ne pas le voir revenir. Ils ont fait des recherches par eux-mêmes et puis ont appelé la police vers 22h30-23h. Des recherches supplémentaires ont été entreprises, avec l'aide d'un chien policier entre autres.

Vendredi matin, l'hélicoptère de la police fédérale est entré en action pour survoler la région. Pascal Delhaye a été retrouvé à proximité des éoliennes d'Estaimbourg. Il semble avoir été victime d'un malaise alors qu'il coupait à travers champs... d'où la difficulté de le localiser rapidement.

Des entraînements et des courses

Participant puis coach aux entraînements de "Je cours pour ma forme" à Pecq, Pascal Delhaye prenait également part à de nombreuses courses du challenge régional Acrho. Ce lundi de Pâques, il avait couru les dix kilomètres de la "Tournai générale".