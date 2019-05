Espoir pour Durobor à Soignies : deux candidats repreneurs se sont manifestés

Dix jours après la faillite de l’entreprise Durobor à Soignies, deux candidats repreneurs semblent intéressés par une partie des activités de la gobeleterie. Ils ont soumis une offre aux curateurs et à la Sogepa (société wallonne de gestion et de participation). Selon la FGTB, la première offre concerne la reprise du four, et donc la production. La deuxième vise les activités de décoration de verres. Si on ignore l’identité du premier candidat, celle du second en revanche est connue. Il s’agit de Frédéric Willems, ancien de chez Durobor, aujourd’hui propriétaire de deux sociétés actives dans la décoration de verres et de bouteilles, installées aussi à Soignies. Il nous a bien confirmé que son ambition est de reprendre l’atelier de décoration de Durobor, mais aussi d’y installer une nouvelle ligne de production de verres en polymère, c’est-à-dire composés de plastique. Un secteur dans lequel la demande est très forte. Frederic Willems a d’ailleurs déposé, au niveau européen, sa technique de fabrication de verres polymères sur laquelle il travaille depuis 3 ans. Ce projet couplé avec les activités de décoration pourrait, selon lui, permettre de réengager une septantaine de travailleurs de Durobor dans les cinq ans.

Frédéric Willems ne croit plus à la production traditionnelle de verres chez nous. Impayable, nous dit-il, avec la concurrence actuelle. Il est par contre convaincu que son projet économique tient la route. Ce n’est pas la première fois que l’homme d’affaires lorgne sur Durobor. Il avait déjà remis des offres de reprise lors de précédentes faillites de la société. La Sogepa et les deux curateurs examineront dans les prochains jours cette offre mais aussi l’autre qui concerne, elle, la reprise du four de Durobor.