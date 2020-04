"Esperanzah!", les "Solidarités" et la brocante de Temploux reportés à 2021

Le conseil national de sécurité a tranché. Les "événement de masse" sont interdits jusqu'au 31 août. Conséquence directe : tous les festivals de l'été sont annulés. Une décision attendue par les organisateurs en province de Namur, mais qui fait mal tout de même. "On s'y préparait, mais c'est une très grande tristesse" explique Jean-Yves Laffineur, directeur d'Esperanzah! à Floreffe. "Nous avons une équipe d'une dizaine de personnes, nous ne savons pas comment nous allons préparer l'avenir. C'est un séisme assez effrayant qui impacte de nombreux métiers. Des fournisseurs, des sous-traitants, les gens qui montent les scènes, les restaurateurs, les brasseurs,..." Mais la décision d'annuler est logique pour Martin Wauthy, l'organisateur de la fête des Solidarités. "On ne le souhaitait évidemment pas, mais il faut être réaliste et respecter les consignes de prudence. Il y a des choses que l'on vit aujourd'hui, dans les hôpitaux et les maisons de repos, qui sont bien plus dramatiques que de se priver d'un festival".

Mêmes affiches l'an prochain

Les deux festivals ont décidé de reporter leur affiche à l'an prochain. "On a des impératifs techniques, l'abbaye de Floreffe est une école, donc impossible d'organiser Esperanzah! en dehors des congés scolaires", explique Jean-Yves Laffineur. "Les artistes, aussi, ont d'autres obligations. Nous étions particulièrement fiers de notre affiche cette année. Nous allons contacter les artistes et leurs agents, par respect, pour leur proposer de revenir l'an prochain". Même son de cloche du côté des Solidarités où l'on tentera de proposer la même affiche aux festivaliers l'an prochain. Dans les deux cas, les billets déjà achetés pour cet été seront valables dans un an ou remboursés. "Nous avons déjà entre 5000 et 7000 tickets vendus. Soit ces personnes gardent leur place pour l'année prochaine, soit elles seront intégralement remboursées", précise Martin Wauthy.

La brocante de Temploux au repos forcé

Du côté de Temploux, le comité d'organisation de la brocante, n'avait pas encore, ce jeudi matin, officiellement décidé d'annuler l'événement prévu les 22 et 23 août. Mais la décision de la ville de Namur de ne pas autoriser les manifestations rassemblant plus de 1000 personnes provoque, de fait, son annulation cet été. L'an dernier la Brocante de Temploux avait réuni près de 150.000 visiteurs sur deux jours.