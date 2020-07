Infanticide à Erquelinnes : la mère inculpée et placée sous mandat d'arrêt

Inculpation et mandat d’arrêt confirmés par le parquet de Charleroi ce jeudi soir pour la principale suspecte des deux meurtres et de la tentative de meurtre mardi soir à Erquelinnes. La juge d’instruction a passé, ce jeudi, une bonne partie de la journée dans la chambre d’hôpital de la prévenue pour une première audition. À la sortie, les soupçons des enquêteurs semblent donc se confirmer même si la communication du Parquet ne donne aucun détail.

Hier la maman avait été entendue par la police et une autopsie avait été menée sur le corps de victimes. Mais il a fallu l’audition de la juge d’instruction ce jeudi pour confirmer le mandat d’arrêt. C’est donc bien la maman qui semble être la responsable de la mort de ses deux enfants et des blessures provoquées à l’aîné. La prévenue est inculpée d’un double assassinat et d’une tentative d’assassinat.