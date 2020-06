Eric Massin, député provincial (PS), écope d'une amende de 800 euros pour avoir injurié Caroline Taquin (MR)

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné mercredi Eric Massin à une amende de 800 euros pour injures. Le député provincial, ex-président de la fédération socialiste de Charleroi, avait proféré des insultes à l'encontre de Caroline Taquin, bourgmestre de la commune de Courcelles (MR) lors du discours du 1er mai 2018. Le ministère public avait requis une suspension simple du prononcé contre Eric Massin.

En 2018, Eric Massin avait dérapé à la tribune du 1er mai du PS en tenant des propos insultants à l'égard de la bourgmestre MR de Courcelles alors qu'il présentait Laurence Meire, tête de liste des socialistes à Courcelles. "Elle (Laurence Meire) n'aura pas la tâche facile face à la plus rosse, là je suis trop gentil... La plus salope, là je suis trop méchant, des bourgmestres du coin." Ses dires avaient provoqué une vague d'indignation, ce qui l'avait poussé à démissionner de son poste de président de la fédération socialiste de Charleroi et de sa fonction de député fédéral.

Le parquet de Charleroi avait décidé de classer sans suite la plainte déposée au pénal par Caroline Taquin et Eric Massin avait reçu une admonestation. Insatisfaite de cette décision, la bourgmestre courcelloise avait décidé de porter l'affaire devant le tribunal correctionnel de Charleroi. L'audience avait d'abord été fixée au 30 avril 2019 avant d'être remise au 8 octobre dernier. Le tribunal s'était rendu compte que des liens familiaux existaient entre Eric Massin et une magistrate de l'arrondissement du Hainaut. La cause avait été reportée sine die.

Je ne voulais pas lui nuire

Lors de l'instruction d'audience, Eric Massin avait exprimé ses regrets. "Ce n'était absolument pas prévu à l'avance. C'est venu spontanément, mais je ne voulais pas lui nuire. C'était plus pour mobiliser les troupes à quelques mois des élections provinciales et communales et rappeler qu'il s'agissait d'une adversaire politique redoutable, qui sait se défendre et attaquer quand il le faut."

Me Jean-Claude Derzelle, avocat de la partie civile, avait affirmé que les propos tenus par le député provincial ont été prononcés pour nuire à la bourgmestre courcelloise. Le ministère public avait requis une suspension simple du prononcé. "Il est difficile de prouver qu'il y a une intention de nuire. Mais les injures ne sont pas contestées."

Me Nabil Khoulalène, conseil d'Eric Massin, avait plaidé l'immunité parlementaire, en rappelant la réaction du prévenu à la suite des faits. "Il a téléphoné à la plaignante et lui a envoyé un SMS pour s'excuser. Il a également pris ses responsabilités en démissionnant."

Le tribunal correctionnel de Charleroi n'a pas retenu, lors de son jugement, le caractère sexiste du terme employé par Eric Massin. La partie civile s'est montrée satisfaite par le jugement. "Il a été condamné pour injures. L'autre motif de satisfaction, c'est que l'immunité parlementaire a été rejetée. Dommage pour le caractère sexiste du terme. Nous allons réfléchir pour faire appel ou non sur ce point", a commenté Me Jean-Claude Derzelle.