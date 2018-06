Epicura va investir 130 millions d'euros en cinq ans sur ses trois sites d'Ath, Baudour et Hornu

Crescendo, c’est le nom adopté pour incarner le plan médical et la rénovation des trois sites hospitaliers d’Epicura dans le cadre d’un appel à projets de la Région Wallonne. Epicura a introduit un programme quinquennal d’un montant d’investissements total de 130 millions d’euros pour l’ensemble de ses trois sites hospitaliers.

Crescendo est donc un plan multi-sites qui renforcera la complémentarité des trois implantations hospitalières d’EpiCURA, Ath, Baudour et Hornu. Une complémentarité qui jouera avec les spécificités de chacun des sites pour un fonctionnment en réseau : le site d’Hornu se renforce comme un hôpital aigu de référence, celui de Baudour se distingue comme un hôpital de long séjour et d’hospitalisation de jour et se positionne comme centre de référence régional de radiothérapie, le site d’Ath enfin poursuit avec un statut d'hôpital général aigu.

Plusieurs enjeux attendent Crescendo: comme d'abord anticiper la forte croissance de la population gériatrique et les problématiques de maladies chroniques propres à la région de Mons-Borinage. Ensuite, faire face à une augmentation de plus de 9% de la population dans l’arrondissement d’Ath, selon le Bureau du plan, une augmentation partiellement liée aux navetteurs qui cherchent à s’établir à une distance raisonnable de la région de Bruxelles-Capitale.

Pour obtenir le détail des développements de chaque site dans le cadre du projet Crescendo, vous pouvez consulter le site http://crescendo.epicura.be