Epicura Baudour : développement d'un Centre d'Evaluation et de Diagnostic des Pathologies des personnes âgées

Le groupe hospitalier EpiCURA a annoncé lundi le développement d’un "Cépage", Centre d’Evaluation et de Diagnostic des Pathologies des personnes âgées de plus de 75 ans adressées par leur médecin traitant, par une maison de repos ou de repos et de soins.

Selon le groupe hospitalier, ce projet inédit, soutenu par l’AViQ et le SPF Santé Publique, vise à accueillir les patients gériatriques requérant un diagnostic ou des soins immédiats et présentant des pathologies non vitales. Le nouveau centre "Cépage" est implanté à l’hôpital Epicura à Baudour. Les avantages proposés par le "Cépage" sont, notamment, la réduction du délai de prise en charge du patient sans obligation de transiter par les urgences, la facilité du transfert du patient et de la programmation d’une éventuelle hospitalisation en concertation avec le médecin traitant, la maison de repos.

Concrètement, le "Cépage" de Baudour est ouvert cinq jours sur sept, de 8 à 18 heures. Il comprend un médecin spécialiste en médecine Interne, avec expérience aux Urgences et en Gériatrie, un gériatre, deux infirmier (ère) s spécialistes associant compétence SIAMU et expérience en gériatrie.