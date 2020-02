Épée de Damoclès au-dessus du marché couvert de Ciney : la traçabilité doit être améliorée

L’Afsca l’affirme ! Oui, le marché couvert a réalisé d’énormes efforts pour se conformer à ses 28 revendications concernant l’hygiène et la traçabilité des bovins. Mais ce n’est pas encore suffisant pour l'institution de contrôle. Un deuxième délai a été octroyé cette semaine par Denis Ducarme, le ministre fédéral de l’Agriculture en affaires courantes. L’ultimatum courre jusqu’au 30 avril. Les responsables du lieu où transite chaque vendredi des milliers d’animaux en sont conscients.

Tout démarre par plusieurs contrôles. L’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire remarque des manquements. Elle a alors le marché couvert dans son collimateur. Des recommandations – une trentaine – sont émises par l’organisme en dialogue avec le directeur des lieux. Des efforts sont consentis et effectués mais en juillet, toutes les réponses apportées sur le terrain ne suffisent pas à l’institution de contrôle. Une première prolongation est accordée car l’endroit est essentiel pour la filière bovine, déjà en crise.

"On a remarqué il y a déjà longtemps des problèmes. On a donné des ultimatums", explique Jean-Sébastien Walhain directeur de la communication de l’Afsca. "Maintenant, on voit une amélioration franche de la situation. Mais il reste des points à améliorer. D’où cette deuxième – et dernière – prolongation. Il y a des problèmes au niveau des camions transportant les bêtes. Il faut les nettoyer de manière systématique et plus les contrôler à l’entrée et à la sortie. Il faut également encore optimaliser la traçabilité et la situation sanitaire de chaque animal. Il arrive que des boucles, avec le numéro d’identification de l’animal, soient manquantes aux oreilles des bovins. Cela ne doit plus arriver".