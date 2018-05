Environ quarante nouveaux cas d'insuffisance cardiaque sont détectés par jour

L'insuffisance cardiaque, une maladie incomprise qui fait des ravages. Le corps médical détecte 15.000 nouveaux cas par an.

A Liège, les trois grands hôpitaux, le CHC, le CHR et le CHU se mobilisent pour conscientiser l'opinion publique. Médecins et infirmières se mobiliseront d'ailleurs ce mercredi en fin de matinée et tout l'après-midi pour faire passer le message au travers de stands, conférence et démonstrations de réanimation.

Simplement mal au ventre

Ercole Duminuco, 53 ans, n'oubliera jamais la soirée du 24 novembre 2013. Ce soir-là, il se plaint d'une douleur au niveau de l'estomac. Le quinquagénaire explique: "Je regardais la télévision. J'ai eu mal au ventre. C'était comme une indigestion. J'ai pensé à ce que j'avais mangé. Les douleurs se sont amplifiées de plus en plus".

Il tarde pour se rendre au service des urgences

Ercole ne voulait pas se rendre au service des urgences. Son problème lui semblait bénin. Il a donc pris du temps avant d'accepter la proposition de son épouse. Admis au service des urgences du Centre Hospitalier Régional de Huy, les nouvelles ne sont pas bonnes. Son épouse Annick Duminuco explique: "Ercole n'était pas d'accord d'aller aux urgences. Il a fallu insister, insister. Cela a duré quelques heures. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, il faisait un infarctus. Le temps perdu a fait beaucoup de dégâts à son coeur".

Direction, le CHU pour une coronarographie

Dans la foulée, au CHU de Liège, Ercole Duminuco a subi une coronarographie. Le milieu hospitalier, il connaît: huit hospitalisations et 34 consultations au service de cardiologie.

Ercole est devenu insuffisant cardiaque. Son coeur est fatigué. Le Dr Virgine d'Orio, cardiologue au CHU, explique: "C'est un coeur qui va avoir du mal à pomper le sang vers les différents organes. Ce qui va être responsable d'une grande fatigue et d'une accumulation de pression qui peut provoquer de l'eau au niveau des poumons. Cette situation va être responsable des difficultés respiratoires au repos en particulier en position couchée ou pour de petits efforts".

Changement radical de vie

La vie d'Ercole a profondément changé. Il a dû arrêté de travailler et surtout accepter sa situation. Ercole Duminuco explique: "On n'est plus comme avant. C'est-à-dire que l'on est un peu plus fatigué pour certaines choses, certaines tâches. C'est plus dur au début. C'est une autre vie que l'on entame. Changer de vie à 50 ans, ce n'est pas évident. Il faut le vouloir".

Revalidation cardiaque au programme

A côté du traitement médicamenteux, Ercole prend le taureau par les cornes et se bat pour rester en forme. Deux fois par semaine pendant une heure trente, il se rend au service de revalidation cardiaque du CHU à Esneux. "La partie dégradée de mon coeur, elle ne reviendra pas. Physiquement, je me sens mieux. Je peux faire des choses que je ne parviendrais pas à faire si je n'avais pas fait cette revalidation. Il faut se rendre compte que lorsque l'on est au milieu d'un groupe de malades, on se parle et des idées passent d'un côté à l'autre. On parle de nos vies et cela est très important pour vivre", explique le patient.

Varier l'intensité des efforts

Les patients évoluent dans un milieu sécurisé. Ils sont encadrés par six kinésithérapeutes. Marie-Elodie Denis, kinésithérapeute au CHU explique: "Il faut pousser le coeur dans des retranchements pas nécessairement extrêmes. Cela ne sert à rien de faire une petite promenade cool. Il faut des moments d'intensité beaucoup plus élevés pour solliciter le coeur à fond. Ensuite nous avons des périodes plus cool pour récupérer".

Nous sommes tous concernés

Nous sommes tous concernés par l'insuffisance cardiaque. Les médecins insistent sur le volet préventif. Le Dr Virgine d'Orio, cardiologue au CHU, explique: "Une partie d'insuffisance cardiaque peut être liée à une maladie coronarienne. Il faut surveiller ses facteurs de risque. Il faut arrêter de fumer, surveiller son alimentation, son taux de cholestérol, prendre son traitement contre l'hypertension et avoir une activité physique régulière. En cas de symptômes suggestifs comme une grande fatigue ou des difficultés respiratoires inhabituelles ou encore les jambes qui gonflent, il faut en parler à son médecin traitant qui référera à un cardiologue".

Quarante nouveaux cas par jour

Chaque jour, en Belgique, environ quarante nouveaux cas d'insuffisance cardiaque sont détectés.