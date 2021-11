Environ 500 étudiants fêtent la Saint-V au Sablon malgré l’annulation

Environ 500 étudiants, selon l’estimation de la police de Bruxelles-Ixelles, sont partis vendredi aux alentours de12h00 des campus de l’ULB (Université Libre de Bruxelles) et de la VUB (Vrije Universiteit Brussel) pour se rendre dans le centre de Bruxelles et fêter la Saint-Verhaegen. Mardi, les autorités de l’ULB et de la VUB avaient pourtant décidé d’annuler les festivités étant donné la dégradation sanitaire dans notre pays.

Les jeunes se sont rendus sur les places du Grand Sablon et de la Bourse. Peu après 14h00, il restait 300 étudiants, seulement sur la place du Grand Sablon. Ils ont fait valoir leur intention de se rendre place de la Bourse à la police. Cette dernière tolère pour l’instant ces festivités improvisées.