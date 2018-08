Environ 4000 personnes à Malmedy pour la traditionnelle omelette géante du 15 août

Environ 4000 se sont rassemblées mercredi à Malmedy pour célébrer l'Assomption. Pour la 23e année, la préparation d'une omelette géante était le point d'orgue des festivités.

"Cette année, l'omelette compte environ 10.000 oeufs, auxquels on a ajouté 25 kilos de lardons, des herbes aromatiques et 25 litres d'huile pour la cuisson", explique Bénédicte Mathy, présidente et grand-maître de la confrérie des chevaliers de l'omelette géante.

Alors que l'an passé, la crise des oeufs contaminés au Fipronil et la pluie avaient découragé le public, les spectateurs étaient nombreux à avoir fait le déplacement ce mercredi pour assister à la préparation puis à la cuisson, dans une poêle de 4 mètres de diamètre, de l'omelette d'environ 2 tonnes.

La distribution gratuite de l'omelette a débuté, sous le soleil, vers 12h45.

Avant cela, plusieurs personnalités régionales ont été intronisées en tant que chevalier de la confrérie. Parmi elles, il y avait Roger Gehlen, Marc Dawart, Bernard Goffin, Nathalie Maillet ou encore la confrérie de la petite poule noire de Herve.

D'autres confréries étrangères qui réalisent, elles aussi, une omelette géante étaient également représentées à Malmedy ce 15 août.